世界銀行前行長︰特朗普推關稅損害生產力的增長

美國前副國務卿、前貿易代表及世界銀行前行長佐立克表示，現時美國總統特朗普似乎想讓美國退下主導全球貿易的地位，問題是如果中國試圖走出來填補這個「權力真空」，結果恐怕會是大國之間事事爭霸和政治優先，辦事取代法治(rule of law)，對受惠過去受惠全球貿易體系的中小型經濟體構成衝擊。



他又提到，美國總統特朗普迄今實施的關稅措施，主要針對鋼鐵和鋁材等「半成品」(intermediate goods)，不同於傳統關稅瞄準最終製成品，因此會推高進口成本，損害生產力的增長。



另外，佐立克表示，雖然亞洲經濟增長依然良好，但始終無法回復2008年金融海嘯前的速度，原因是生產力增速下降，人口老化和出生率下降會降低技術創新的速度。這種已經出現在日本、南韓和台灣的趨勢，也開始在中國上演，這是21世紀很值得留意的趨勢。

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