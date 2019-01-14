聯交所股權變動資料顯示，東風集團(00489)於1月9日獲景順資產管理增持406萬股，最新持股數目約1.45億股。



中國鐵塔(00788)於1月10日獲威靈頓資產管理增持約2.38億股，最新持股數目約30.18億股。



復星醫藥(02196)於1月14日獲復星國際(00656)增持95萬股，最新持股數目2,952萬股。



中駿集團控股(01966)於1月11日獲Newup Holdings Ltd增持500萬股，最新持股數目約20.78億股。



偉仕佳杰(00856)於1月11日獲李佳林增持80萬股，最新持股數目約5.89億股。



元亨燃氣(00332)於1月9日獲Champion Ever Ltd增持30萬股，最新持股數目約29.89億股。



周黑鴨(01458)於1月11日獲唐建芳增持5萬股，最新持股數目約14.74億股。



天安(00028)於1月9日獲Vigor Online Offshore Ltd增持900萬股，最新持股數目約1.18億股。



太平洋網絡(00543)於1月11日獲林懷仁增持39萬股，最新持股數目約3.12億股。



康利國際控股(06890)於1月10日獲Newrich Ltd增持25萬股，最新持股數目約3.42億股。



珠海控股投資(00908)於1月10日及11日獲珠海九洲控股集團合共增持68萬股，最新持股數目約5.96億股。



聯合地產(香港)(00056)於1月9日獲Vigor Online Offshore Ltd增持8,242萬股，最新持股數目約3.42億股。



億都(國際控股)(00259)於1月11日獲李國偉增持14萬股，最新持股數目約6.52億股。



德基科技控(01301)於1月10日及11日獲蔡鴻能合共增持25萬股，最新持股數目約3.67億股。



德林國際(01126)於1月14日獲CHOI KYOO YOON增持31萬股，最新持股數目約3.84億股。



渝太地產(00075)於1月9日、10日及11日獲張松橋合共增持10萬股，最新持股數目約1.35億股。



立基工程控股(01690)於1月11日獲黃鏡光增持539萬股，最新持股數目約6.67億股。



陳唱國際00693)於1月8日獲TAN ENG SOON增持246萬股，最新持股數目約5.67億股。



雅各臣科研製藥(02633)於1月11日及14日獲岑廣業合共增持53萬股，最新持股數目約12.86億股。



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李寧(02331)於1月11日被李寧減持256萬股，最新持股數目約5.66億股。



龍湖集團(00960)於1月10日及11日被邵明曉合共減持260萬股，最新持股數目4,646萬股。



國藥控股01099)於1月11日被Matthews International Capital Management, LLC減持110萬股，最新持股數目5,869萬股。



西部水泥(02233)於1月9日被摩根利丹利減持57萬股，最新持股數目約3.8億股。



同仁堂科技(01666)於1月8日被瑞信集團減持94萬股，最新持股數目4,313萬股。



聯華超市(00980)於1月14日被ICBC International Asset Management Ltd減持61萬股，最新持股數目2,204萬股。



共享集團(03344)於1月8日被Gold Train Investments Ltd減持200萬股，最新持股數目約34.03億股。



同佳健康(00286)於1月11日被Beauty Sunrise Investments Ltd減持500萬股，最新持股數目約2.95億股。



首長四方(00730)於1月11日被VMS Securities Ltd減持110萬股，最新持股數目約4.85億股。

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