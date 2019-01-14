新股專輯：科培教育明起招股　入場費5454元

內地華南地區民辦高等教育營辦商中國科培教育集團(01890)周二(15日)起至周五(18日)招股，每股招股價介乎2.08至2.7元，一手2,000股，入場費5,454.42元。預計1月25日主板上市。花旗及建銀國際為聯席保薦人。



是次發行約3.53億股，一成公開發售，集資最多約9.53億元。集資所得約44.9%用於收購其他學校；約37.6%用於擴充現有學校；約7.5%作償還債務；約10%用於營運資金及一般企業用途。



該公司是次引入2名基礎投資者，國調招商併購基金將認購8,000萬股；中國東方資產管理則認購450萬美元等值股份。



被問為何選擇在目前市況波動時上市，主席、首席執行官兼執行董事葉念喬指，公司已遞交上市申請一段時，「時間到了」，上市是自然的事。



去年內地曾先後調整教育政策。他認為，政策鼓勵發展民辦高等教育。而受惠中國經濟強勁發展及中國居民可分配收入不斷增長，社會對優質高等教育愈來愈高，特別是專業型高等教育的需求，但中國在這方面的市場供應不足，看好行業前景。

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