毋須看經濟數據！這3大指標預示中國近「硬着陸」？

外國傳媒報道，自稱2015年成功預測中國大鑊、去年一直警告中美貿易戰不簡單的資產管理公司Navellier and Associates投資策略師Ivan Martchev警告，相對於中國政府公布的多項經濟數據；工業商品價格、油價，以及蘋果公司(Apple Inc.)股價作為「三大指標」，更能預示中國經濟接近「硬着陸」。



首先看看蘋果公司，該公司的產品是業內最貴，以及多數被視為市場上最好的智能手機，產品擁有「溢價」，即其產品在質量相似的情況下，定價較同業更高。因此，當每次經濟放緩時，市場對其產品需求就會減少；就正如奢侈品一向在經濟衰退時，往往銷售最先下滑。再者，中國是蘋果公司擴張得最快的主要市場，只要中國經濟再減速，它所受到的影響就更深。



之後是工業商品價格及油價。由於中國經濟總量已升至近13萬億美元，為全球第二，是十分龐大的經濟體，其需求轉變可輕易主宰着整個工業商品價格。更甚的是，由於全球最大經濟體美國經濟仍有增長，惟工業商品價格已大跌，可想而知中國經濟出現大問題，上次出現類似情況是2014年。



他表示，近期英國倫敦金屬交易指數與油價同步下跌，已預示着中國經濟大幅放緩。事實上，由於進口需求龐大，中國是全球期油市場最大動力，而油價上季內由每桶77美元狂瀉至42美元，反映這不單單是供應過剩，需求劇減也是關鍵。



他再解釋，為何要對照倫敦金屬交易指數？這正正反映油價同步下跌不是偶然，因該指數沒有沙特阿拉伯的「擾亂」。從圖表上看，該指數自2018年6月開始已轉弱，時間上早於油價暴瀉，亦早於中美貿易戰升級，更能反映中美貿易戰不是影響能源需求下跌的主因，即中國經濟早已有轉弱迹象。



他強調，中國數十年經濟奇迹是建基於債務，情況猶如上世紀90年代一眾的亞洲國家，直至1997至1998年爆發了金融風暴。在2000年，中國經濟總量僅1萬億美元，到了2018年已狂增至13萬億美元，即累增12倍，惟同期信貸增長狂飆40倍以上，令債務佔國內生產總值(GDP)比率由100%飆至400%。這未計及在官方數據以外的「影子銀行」貸款，如果計及，總債務佔GDP比率最少再飆100%，意味着中國經濟增長模式與1990年代亞洲國家類似，後者最終引發亞洲金融風暴。



面對目前經濟困境，他相信中美會達成貿易協議，但不認為中國能避過經濟衰退，只是「買時間」而已，估計2019年或2020年經濟「硬着陸」將會來臨。



他又提到，有不少觀察家自2010年以來，已預言中國經濟會衰退，但證明不準確，原因是中國政府能控制銀行體系的貸款配額，每次經濟放緩，就加大放貸。他說：「我的觀點很簡單，就是類似這樣的中央宏觀管理在過去25年成功，不代表會永遠行得通，我不相信中國能走出正常的經濟周期，即有擴張，亦會有衰退。」



他以美國為例，在過去100年曾經歷過兩次主要信貸增長見頂：一是1929年；一是2008年。兩次都帶來了重大金融市場災難。他說：「我認為很快會在中國看到，恐與2008年那次一樣。」

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