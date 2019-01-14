印度去年汽車銷量勁飆8%　快登上全球第三？

據LMC Automotive數字顯示，印度去年汽車銷量大增8.3%，至399萬輛，超越德國成為全球第四大汽車市場，後者增長不足1%至374萬輛。顧問公司麥肯錫更估計，印度將於2021年進一步趕過日本，成為全球汽車銷量季軍。



相對汽車，印度的主要家庭運輸及載貨工具是電單車，去年銷量達2,020萬輛，但Ambit Securities汽車分析員Basudeb Banerjee預期，當地汽車銷量每年增長6至8%，大致與經濟增長速度相若。



不過，Banerjee指出，由於印度汽車售價很低，意味難成為環球汽車生產商的重要盈利來源，估計印度汽車平均售價約7,000美元，只及主要發達國家的1/3。



評級機構惠譽指，印度汽車市場仍有很大的增長空間，估計去年每千人，只有27輛汽車，比率遠低過中國及德國分別145輛及570輛，但該機構同時提到，負擔能力是汽車擁有率偏低的原因。



值得留意的是，中國汽車市場過去高速增長，德國汽車生產商是大贏家，但似乎對印度汽車市場冒起未有作好準備。由於缺乏入門車款，德國車在印度的市佔率只有約1%，遠低於德國本土的69%，亦不及中國的22%。

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