中國財金官員：全球經濟面臨4大不確定因素

中國財政部前副部長朱光耀於香港出席論壇時表示，面對貿易保議主義，中國希望透過「合作共贏」的原則推動全球經濟發展，並引述國際貨幣基金組織(IMF)和中國社會科學院的預測，指中國經濟今年增長可以高於6%，內地經濟基本面持續向好，原因包括經濟體量龐大帶來的「韌力」、以及朝着中高端發展。



他表示，全球經濟今年面臨4大不確定性，首先是美國高呼「美國第一、製造業回歸」等單邊保護主義下，全球供應鏈能否保持穩定，就算供應鏈難被取代，期間也會削弱企業家的信心；第二是貿易機構及規定的穩定性；第三是英國「脫歐」是有協議地脫離還是「硬脫歐」；第四是美國聯儲局持續縮減資產負債表規模等貨幣政策正常化，對其他經濟體產生的影響。



談及中國債務問題，朱光耀表示，經過一年多的供給側改革和去槓桿，內地企業槓桿有所下降，現時因應外圍風險轉為「穩槓桿」。至於政府債務相對國內生產總值(GDP)比重則略低於40%，就算有隱性債務，比率在全球主要經濟體當中算低。他又聲稱，中國政府的財政預算安排一直非常謹慎，之前提前發行地方專項債也是針對性出招，提高公帑的效率。



被問到人民幣國際化，他表示要按市場形勢發展，要是條件成熟，國際貿易自然會愈來愈多使用人民幣來結算，現時有商品交易用人民幣結算，正是因為市場有此需求。



另外，同場的中國投資有限責任公司副董事長兼總經理屠光紹表示，環球跨境投資減少、以及當中長期資本的減少，連同新興市場資本流入減少和資金的穩定性降低，值得市場關注，原因是這會影響新興市場以至全球經濟增長。

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