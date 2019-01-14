全球經貿戰：中國出口奇差　或加快與美達協議

外國傳媒報道，中國公布2018年12月出口按年大瀉4.4%，遠差過市場預期，反映商家需要趁關稅大增前入貨的訂單已消退，同時意味着經濟前景轉差，窒礙買家需求。這可能預示着中美雙方將會尋求在3月1日前達成貿易協議，以消除目前的僵局。



牛津經濟研究院(Oxford Economics)駐香港的亞洲經濟學家Louis Kuijs表示，貿易數據差透，很可能加大中國提速達成貿易協議的壓力，或者最少要阻止美國再上調關稅。與此同時，美國亦有需要減低對中國的貿易摩擦，因數月前相關負面新聞已影響經濟及金融市場。



據悉，中國副總理劉鶴將於本月底赴美再作談判，目前雙方在較多爭議的項目上進展不大，例如知識產權、對國企支持力度等。



事實上，除了中國數據，其他方面也反映貿易轉弱。南韓最大貨櫃航運公司現代商船表示，直至去年11月，泛太平洋地區付運到美國的貨櫃付運量仍有增長，但由12月至今貨櫃量已回復正常水平，反映早前擔心關稅上升而加額付運的貨櫃已加入其中，目前預期直至1月底貨櫃量有機會回升，因中國即將迎來農曆新年。



德國商業銀行駐新加坡經濟學家周浩認為，出口放緩趨勢明顯，這不單止與貿易戰及關稅有關，最主要的阻力來自全球需求下跌。他是極少數能成功預測去年12月出口會萎縮的分析員。



野村駐香港首席中國經濟學家陸挺在內地出口數據發表前更表示，市場要重點關注該數據，因與中國的工業產值、就業，以及經濟增長有直接關聯，出口大幅萎縮可能表明工業產值增長會弱得多，失業率也會快速上升。



花旗經濟學家劉利剛更指出，即使在3月1日之後，中美重大分歧仍會存在，相信明年貿易增長會放緩，主因是市場面對重大不明朗因素及基數較高。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/