印度電動車市場停滯不前　「電動單車」反而受捧？

提到電動車，不少人會先想起全球車企都聚焦的電動房車。不過，最近外媒報道，在電動車市場一直不見起色的印度，「電動單車」居然意外地受到當地民眾青睞。根據電動車製造商協會(SMEV)數據，2018年印度電動單車的銷量增長了一倍，達5.48萬輛，而同期電動房車的銷量則由逾2,000輛下跌至1,200輛。



報道引述當地的農民表示，在相同的行走距離下，電動單車的動力成本較汽油低10%。故有不少人選擇買入電動單車，取代傳統的電單車以節省成本。



汽車轉向「電動化」是印度總理莫迪主張的政策方向之一，並與印度製造業、再生能源計畫相輔相成。政府原目標是到2030年時，電動車佔整體汽車銷量的30%，惟目前僅為不足1%，



分析指，儘管當局一直試圖推動電動車的發展，但由於欠缺明確政策鼓勵本地生產及銷售，加上公共充電設施不足，電動車的發展一直停滯不前。而生產成本較低、且不需要太多額外公共配套的電動單車市場反而更動潛力。



據悉，日本的鈴木汽車正計劃到2020年在印度推出電動單車；而印度的本地企業方面，電單車製造商Bajaj Motor和TVS Motor也有意進軍電動單車市場。據SMEV的估算，到2030年，印度的電動單車銷量每年將達200萬輛。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》



最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm