傳中石化獲准分拆旗下銷售業務赴港上市

外國傳媒引述消息人士透露，市場期待已久的中國最大煉油企業中石化，旗下零售子公司中石化銷售的首次公開招股(IPO)獲國務院批准。這家子公司經營中石化龐大的加油站和便利店連鎖業務。



消息人士稱，國務院的批准掃清了最後監管障礙，將可推進具體上市工作，計劃今年在香港上市，惟還未確定具體時間表，可能集資約50億至60億美元。消息透露，由於公司增長前景放緩，以及擔心市場吸納大型IPO的能力，集資目標已較2016年最初考慮的100億美元有所減少。



根據去年第三季報告，中石化的零售業務包括超過30,600個加油站和近27,000間便利店。中石化早於2014年首次提出將該業務上市，當時將零售業務的部分股權出售給一群投資者，包括中國人壽和復星國際。

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