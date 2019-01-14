財經評論：外貿透支終要還　中國經濟更冰冷

內地周一(1月14日)公布上月貿易數字，進出口不但大幅差過預期，更罕見一同負增長，印證貿易戰已令內地經濟千瘡百孔，環球也好不到哪裏去。令人擔心的是，之前外貿被透支，將在未來數月償還，經濟恐更冰冷。



按美元計，內地上月進口按年瀉7.6%，為2016年7月以來最頹，遠差過預期增長4.5%；出口則按年跌4.4%，為兩年最大跌幅，同樣與預期增長2%大相逕庭。回顧當月一開首，中美就宣布「停戰九十天」，貿易數字就隨即急挫。當中，出口大跌不足為奇，或與早前商家囤貨及歐美年底訂單已完成有關；進口急插則可圈可點，恐預示內地經濟奇差的程度超想像。



值得留意的是，去年1至10月，內地進出口普遍超過預期，最後兩個月則遠遠落後，再加上去年中美貿易順差意外地按年增17%，達3,233億美元，創歷史紀錄，可見商家為預防關稅大增，早已「透支」進貨量；同一道理，中國去年外貿順差主要靠美國支撐，亦「透支」了未來進帳，成為今年經濟大患。



更悲的是，由於歐美零售黃金檔期已過，加上中國農曆新年臨近，今年1、2月數據勢必更差，首季整體出口可能負增長。屆時數據一出，相信市場對經濟寒冬的驚恐程度將更甚，若內地政府挽救經濟措施被視為杯水車薪，金融市場冧市幅度勢更驚人。



事實上，內地貿易數據差劣早有迹可尋。被視為全球經濟「晴雨表」的南韓早在元旦日公布，上月出口竟跌1.2%；其中，對中國出口驟減13.9%，與2017年同期勁增14.8%形成鮮明對比。由於當中不少貨品屬於中間產品，要在中國完成組裝後輸出國際，反映目前內地進出口一同負增長，影響的不單止中國，連美國及其他發達國的經濟也風雨飄搖。



難怪有城中富豪警告，全球經濟面對低增長，大眾宜小心。一言以蔽之，就是打工仔的荷包難大幅腫脹，資產價格又怎會大幅上揚？外貿早前被透支，凸顯近期所謂中美談判有曙光，只是因有迫切需要解決涉及「吃飯問題」的燃眉之急，似城下之盟多於互惠雙贏。



嚴格來說，目前全球經濟火車頭只剩下美國，惟該國政府停擺已對經濟構成影響。假若美國經濟不再一枝獨秀，中國同時間又要大量向美國採購貨品，外貿順差從何而來？怎能維持經濟高增長？由於外貿被透支，保住了內地去年首三季經濟增長，上季則可能遠遜預期，頹勢將延續至今年首季。面對隱患顯現，投資者更需保守。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/