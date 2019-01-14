金發局換屆「大執位」　會幾震撼？

唔覺唔覺，政府金融「智囊」金融發展局已成立6年。換句話講，首批獲委任嘅「開荒牛」成員，任期已夠6年，按慣例需要退任。數數手指，呢班金發局「忠實擁躉」人數多達十名，佔現時金發局26名成員超過三分一，比例咁大，所以金發局今次換屆「大執位」都幾震撼！



小記睇番資料，由2013年1月起出任金發局成員達6年嘅，包括洪丕正、陳爽、李細燕、李君豪、倪以理、秦曉、謝湧海、葉招桂芳、安納德及馬雪文。



佢哋當中有唔少更加係金發局骨幹成員，為該局寫咗唔少研究報告，真係出心又出力！好似秦曉、葉招桂芳、洪丕正同倪以理，就分別係金發局內地機遇小組、拓新業務小組、市場推廣小組同人力資源小組召集人。



李律仁去年7月接替史美倫做金發局主席時曾經講過，以往金發局喺股票範疇嘅倡議已很多，未來就定息、保險同資產管理範疇將會有更多提議。所以佢希望今年1月金發局換屆，喺成員組合上會更多元化。因此計小記話，可以預期，換屆後將會有更多來自不同背景嘅專才會加入金發局。



雖然將會有多位資深成員退任，但金發局依家正密鑼緊鼓搞緊公司化，將來可以喺外面請全職人員協助金發局，所以運作不會受影響。佢哋依家正公開招聘執行董事、政策研究、市場推廣、同企業發展及行政等人員。按照時間表，金發局今年4月將會向立法會財經事務委員會簡介過去1年嘅工作進展，相信屆時就公司化應該有明確進展。

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