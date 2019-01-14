樓價UPDATES：「水缸沉屍」案翠華大廈罕有錄成交

去年底發生「水缸沉屍」案的何文田翠華大廈，近期罕有錄得1宗買賣成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●天后栢景臺錄得一宗低價個案，屋苑1座低層F室，實用面積949方呎，以三房連工人房間隔，座向東南望街景，獲區外換樓客以1,947.5萬元承接，實用呎價20,522元，創屋苑同類單位近一年新低。



●近期租務市場表現穩定。柴灣杏花邨36座低層02室，實用面積499方呎，座向東北享池景及海景，屬兩房則王戶，以每月2.1萬元租出，實用呎租42元。



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九龍區

●土地註冊處資料，翠華大廈第5期中層戶上月以1,615萬元售出，以實用面積1,518方呎計，實用呎價10,639元。上址1964年市值9.85萬元，54年升值約163倍。



●樂富居屋德強苑B座中層03室兩房戶，實用面積404方呎，座向西面，外望景觀開揚，原開價520萬元，減價40萬元或7.7%，於未補價第二市場以480萬元易手，實用呎價11,881元。據了解，原業主於2001年入市，持貨至今帳面獲利373萬元。



●旺角居屋富榮花園連錄買賣，該盤2座中層J室兩房戶，實用面積484方呎，座向西南望少海景，以565萬元於未補價第二市場沽出，實用呎價11,674元。



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新界區

●二手樓價回落，買家入市意欲增強。火炭居屋穗禾苑H座中層03室，實用面積472方呎，以兩房間隔，座向東面望城門河畫舫景。單位原開價510萬元，放盤兩個月，減價86.2萬元，以423.8萬元沽出，實用呎價8,979元。去年7月樓價高峰期，同面積高層戶作價曾達520萬元。



●馬鞍山天宇海2A座中層C室，實用面積670方呎，以三房間隔，座向東南望內園景，獲買家以899.8萬元購入，實用呎價13,430元。據了解，原業主於2012年8月購入上址，當時作價529萬元，持貨至今帳面獲利370.8萬元。

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