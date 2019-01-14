小米雷軍咁躁　唔通係因為...

小米(01810)董事長雷軍喺上周紅米發布會上不斷針住華為開炮，查實兩者競爭都已好幾年，何解嗰日忽然勁躁？唔通係因為......



話說，上周四紅米Redmi品牌獨立及紅米Note 7新機發布會上，雷軍燥話「友商的子品牌，懟了我五年時間」，又話人哋「從誕生之日，就怎麽Low怎麽來」(Low者，差也)。「創辦小米前，我曾是華為的鐵桿粉絲，會背任正非(華為創辦人)很多講話！」佢咁講，「友商」係邊個，明啦。



雷總仲話，「友商」經常攻擊小米「飢餓行銷」(即是出貨量少，造搶購假象)、係「PPT手機」(Pre-Production Test手機是也，即是被人窒新機齋發布但唔開賣)。



呢個時候，台上大銀幕映住華為商城嘅畫面，顯示華為上月初發布嘅新機NOVA 4至今仍未有確實出貨時間，雷總指住鬧「這不就是PPT手機嘛！有本事你拿貨出來賣啊！」仲話「要是哪天把我惹急了」，就大爆「孔屏(華為NOVA 4賣點)的多少個弱點和技術不成熟的地方」！



華為同子品牌榮耀，與小米之間嘅較勁，都唔係今時今日嘅事，連雷總都話呢五年來自己「從來沒有回應過」，咁做乜嗰日忽然咁火咬住唔放？



嗱，就咁嘅，有人發現同一日，有個聲稱獲認證嘅「雷軍」帳戶喺「知乎」網站關注咗個問題，就係「同樣是國產手機，為甚麼華為是民族品牌，而在印度市場佔有率第一的小米卻不是民族驕傲？」唔通係嬲呢樣？



不過，個帳戶隨後又取消關注個問題。而雷總被問到時，就話「知乎帳戶真的是我開的麽？」話有可能唔係佢開喎，又話自己成年都冇上過「知乎」咁話。Well.....唔知呢？



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