落井下石！貝索斯離婚　特朗普這樣回應...

全球首富、美國電商「一哥」亞馬遜創辦人貝索斯上周宣布離婚，身為總統的特朗普回應不單不是安慰說話，更借機向他「贈興」。



外國傳媒報道，特朗普在其社交媒體Twitter帳戶留言，給了貝索斯(Bezos)新「花名」，稱他為「笨蛋(Bozo)」，即在貝索斯原名上更改了英文字母。



事實上，就在上周，他回應貝索斯離婚一事上，以「將會是一件美事」來形容，並「祝他好運」。



特朗普一直在許多問題上都對貝索斯感到不滿，多次抨擊亞馬遜在郵費上佔美國郵政署便宜，又不滿他旗下的《華盛頓郵報》刊登針對他的新聞，並且該媒體「製造假新聞」。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/