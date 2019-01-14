新盤UPDATES：逸瓏灣8開價　Carmel加推22伙

多個新界新盤接連推出，繼大埔天鑽於上周六(1月12日)開售後，同區有樓盤首度開放示範單位，並計劃於下周開售。



●逸瓏灣8首推108伙 入場價607.38萬

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8，首張價單推出108伙，折實平均呎價13,228元，較同屬白石角的新盤約半年前開價低逾20%。該批單位佔76伙為兩房戶，32伙為三房，實用面積490至779方呎，最低呎價僅12,088元起，入場費607.38萬元。



●【多圖】逸瓏灣8兩房示範單位首度曝光！

信和置業旗下大埔逸瓏灣8首度安排傳媒參觀示範單位，參照第3A座8樓F室搭建，實用面積494方呎，間隔兩房設計。大廳連接面積22方呎露台，主人房則設有面積16方呎的工作平台。



●The Carmel加推22伙分層戶 平均呎價1.15萬

永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel，自上周開放示範單位以來，市場反應理想。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，繼上周日(1月13日)首度推出36伙洋房後，項目今日(1月14日)將推出第2號價單，加推22伙分層單位應市，平均實用呎價11,564元。



●天鑄複式戶呎售逾7.5萬創新高

豪宅新盤再錄高價承接。新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄，今日以招標形式售出2伙分層單位，套現超過2.88億元。當中第5座25及26樓A單位，為複式連私人泳池及按摩池特色戶，實用面積2,826方呎，成交金額逾2.13億元，呎價75,694元，創項目分層單位成交金額及呎價新高。



●KADOORIA標準戶6163萬沽 呎價3.9萬

據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下何文田KADOORIA，以招標形式售出嘉道理道129號2樓，實用面積1,571方呎，成交價6,163萬元，呎價39,230元。



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