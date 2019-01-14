聯儲更難加息？美10年債息現「終極死亡交叉」

外國傳媒報道，反映美國整體融資成本的10年期美國國債孳息率在技術走勢上出現噩耗，就是50天線跌穿了200天線，形成了「終極死亡交叉」，或預示着債息將繼續下跌。一旦如此，亦反映着聯儲局未來再加息的機會下降，因債息走勢往往反映市場對利率的看法。



Newton Advisors技術分析師Mark Newton表示，投資者應該立即沽售債券，因為經濟看似仍然強勁。他說：「按目前情況，很難想像債息會繼續下跌，因10年期債息在過去3至4個月已累跌0.5厘，是頗為大幅的下跌，目前已近超賣。」



由於債息與債價的走勢是相反，意味目前10年期債券需求增加，由於該年期是整體債市的指標，反映整體債市需求也在增加。



10年期債息現處於2.68厘左右，根據往績，「終極死亡交叉」可能預示着該債息會跌至2.5厘水平，甚至在未來6至9個月，會低見2.25厘。

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