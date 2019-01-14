逸瓏灣8首批折實平均呎價1.32萬　低過市場預期

發展商連環低價開盤加入搶客行列。信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8，首張價單推出108伙，折實平均呎價13,228元，較同屬白石角的新盤約半年前開價低逾20%。該批單位佔76伙為兩房戶，32伙為三房，實用面積490至779方呎，最低呎價僅12,088元起，入場費607.38萬元。



資料顯示，新鴻基地產(00016)同區雲滙第2期，去年7月首張價單推出128伙，折實平均呎價17,380元，開價創同區新高。該批單位間隔由開放式至三房不等，折實售價由486.9萬至1,621.36萬元，折實呎價14,864至20,209元。



至於中國海外發展(00688)位處山塘路的天鑽，1月3日公布首張價單推出324伙，實用面積377至761方呎，折實平均呎價約12,800元，呎價介乎10,688至13,864元。一房入場單位售價438.8萬元。該盤最新一批加推單位的平均呎價已約13,350元。

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