英脫歐協議難望過關　神準分析師：鎊匯下試1.24

英國脫歐協議草案難望在周二(1月15日)的議會表決中過關，英鎊周一(1月14日)最多跌0.19%，至1.2819美元。去年準確預測英鎊走勢的西太平洋銀行唱淡英鎊，料3月底前跌至1.24美元水平(即每英鎊兌約9.7港元)。相比之下，外電調查顯示，受訪分析員估計英鎊3月底前會升至1.3美元。



西太平洋銀行外匯策略師卡洛表示，不論最終敲定任何形式的脫歐協議，即使是對市場而言最好的方案，英國的經濟都會比2016年公投留歐的結果差，英鎊升勢因而受到限制，預料英鎊跌至1.24美元後會維持相若水平直至年中，任何利好消息都只能引發短暫反彈。相反，法國農業信貸銀行預料英鎊年中左右開始收復失地，最終會重上1.4美元水平。

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