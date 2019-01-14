道指低開202點　花旗業績後挫逾1%

中國出口數據疲弱再掀全球經濟放慢恐慌，加上美國政府停擺危機持續和英國脫歐的不明朗因素，美股周一早段顯著受壓，道指大幅低開202點，報23,793點，納指亦挫73點至6,898點。



花旗集團公布去年第4季扣除稅改影響的每股純利為1.61美元，好過市場預期1.55美元。花旗行政總裁高沛德表示上季市況波動影響與市場敏感的業務表現，該行各業務中，債券、外匯及商品交易收入按年跌21%至19.4億美元的2011年以來新低，首次被財資和貿易銀行業務超越，後者收入增加7%至24億美元，期內投資銀行收入跌1%，但當中併購顧問收入急升47%至4.63億美元。花旗股價早段報56美元，跌逾1%。



高盛指，標指往往在一季跌20%後出現反彈，建議吸納優質股及預期邊際利潤上升的股份，包括百事公司、貝萊德及富國銀行等，與此同時，投資者應避開與中美貿易戰風險有關的股份，如晶片商Micron、特殊玻璃生產商康寧及美高梅國際。



財經雜誌《巴隆氏》認為，蘋果公司(Apple Inc.)應收購日本任天堂，以打入遊戲市場，亦有助任天堂加快開拓Switch上網付費業務。Apple股價周一早段報150.85美元，跌0.95%。

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