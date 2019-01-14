中原陳永傑：逸瓏灣8開價克制　首輪料「即日清」

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大埔逸瓏灣8公布首張價單，折實平均呎價13,228元，價錢對比同區去年推出之一手新盤，具有約兩成折讓，可見發展商現時傾向希望樓盤開賣時能「一Q清枱」，開價相當克制。



他指出，白石角區近年發展成熟，居住環境優越、生活配套亦相當完善，現時市場上買家以用家為主，入市時多考慮居住環境及追求生活質素，相信配合樓盤吸引價錢，首輪單位很大機會開售時即日沽清，首批單位中76伙為兩房戶，屬區內罕有，估計亦會受上車客歡迎，預期亦會分散部分同期區內新盤天鑽之客源。

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