美經濟難衰退？大摩：聯儲已令債息曲線不會倒掛

外國傳媒報道，摩根士丹利表示，要讓債市發出美國即將陷入經濟衰退的信號，投資者可能需要等待更長時間。



「債息曲線」趨向平坦，直至「倒掛」，傳統上被視為經濟萎縮的先兆。不過，隨着貨幣市場不再預期聯儲局今年加息，與利率預期掛鈎的短債息率上升壓力得以緩解，令短債息高於長債息的現象難以實現，即債息很難「倒掛」。



摩根士丹利指出，目前最少有6位聯儲局官員在加息問題上使用了「耐心」或類似的詞匯，證實之前預期的今年3月加息已不在考慮範圍，這種明顯的溝通可能會使今年市場對聯儲局政策的實際預期大大降低，市場毋須為負面風險給出溢價，債息曲線難以倒掛。

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