古勝：淡風續吹　港股憂彈散

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，中美貿易戰談判暫無新消息，但市場仍有唔少焦點，如美國政府停擺未解決、英國脫歐表決及內地經濟數據等。睇落變數都唔少，最慘係全部都係朝向負面方向發展，鮮有利好消息，咁港股又點會唔跌呢？



先睇美國政府停擺，真係唔講唔知，美墨邊境幅圍牆可能對美國總統「侵侵」真係好重要，如果唔係聯邦政府都唔使因而停擺逾二十日，市場預期「侵侵」隨時頒布緊急狀態令，究竟最終結果會如何，相信就連投佢票的選民都估唔到，更何況在太西洋另一邊的中港投資者？變數也！



其次，近幾年金融市場經歷多次黑天鵝事件後，相信對於再出意外都已有晒經驗，但係點都會對環球市場構成負面影響。英國國會周二就會對脫歐協議進行表決，一旦遭否決的話，英國即要面對無序脫歐，屆時唔單止英國經濟出事，就連港股都唔會有運行。



至於數據方面，中國公布12月份出口按年增長大幅放緩至0.2%，遠遜預期的增長6.6%，12月進口更按年轉跌3.1%，大遜預期的升12%。好明顯橫睇豎睇都係衰，港股周一都只不過跌三百幾點，其實淡友已算好克制。



講到咁衰，又係咪真係無得彈呢？話說回頭，正如之前古勝所指，港股經歷早前的反彈後，恒指市盈率已經自10.5倍彈到約11.1倍。雖然從中長線角度睇，與近幾五年歷史市盈率平均約11.7倍水平已經差唔多。



不過，更值得留意的是，現時港股的跌市，除受到中美貿易戰、人民幣貶值、英國隨時無序脫歐，以及環球股市調整拖累外，仲包括埋被市場忽略的環球央行齊齊「收水」之因素，事關投資市場從往日的資金氾濫到今日「水緊」，其負面影響不容忽視，故大家應該花啲時間研究一下！



回看港股，市場氣氛似再轉淡，早前被國策玩殘的汽車股及醫藥股，上周彈完一輪後周一已「無戲唱」，前者受累國家隨時被迫進一步開放市場，變相引入更多外國競爭對手；後者則受累藥品降價政策，兩者基本面依然未見改善。



股民好自然會用腳投票，比亞迪(01211)周一跌6.6%，吉利汽車(00175)跌3%，長城汽車(02333)跌2.4%；石藥集團(01093)跌3.1%，中國中藥(00570)跌2%，中國生物製藥(01177)跌1.6%，相信家陣唔係個個夠膽衝入去。



反而本地地產股雖受整體經濟增長放緩影響，但另一方面卻受惠美國加息步伐減慢，加上最近部分業主接受現實肯減價，二手樓市開始見承接力，有利樓市氣氛回暖。長實集團(01113)、新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及新世界發展(00017)的股價早前急升過一輪，近日開始見整固，反而是中線投資機會，值得從中揀隻心水股，等候落番20天線附近先翻兜，跌穿50天線止蝕。

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