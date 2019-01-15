林嘉麒：本周變數多　保守謹慎

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指上周再度重上100天線水平，配合的原因包括中美貿易副部級談判、聯儲局主席鮑威爾多次放鴿及國家六位部長輪番發言等等有關。恒指去年12月曾因中美領袖於G20見面，美方延後加徵關稅而重上100天線以上，可惜上一輪兩日後就失守，今年初更曾跌穿25,000點，反映淡友當時仍處於上風，好友要反擊並不容易。



大市近期反彈，有賴於鮑威爾多次放鴿，一改以往的強硬態度，令市場憧憬這輪加息步伐快將完結。中國方面，國家六位部長輪番亮相視，以往國策消息推高股市萬試萬靈，惟今次市場對好反應未太大，反映投資者的謹慎態度。



事實上，本星期焦點多，入市要更審慎。首先，周二要密切留意英國政府就英國退歐協議舉利的重要投票。英國首相文翠珊表示，國會阻止脫歐的可能性比英國無協議脫歐的可能性更高。



上周二，文翠珊政府遭遇了2019年首個議會投票失利，英國議會通過了對英國預算執行法案的修正案，要求除非有英國議會對無協議脫歐的批准，否則英國財政部無法修改稅法來應對無協定脫歐的情況。這顯示了代表議會(立法機構)有足夠的能力限制政府(行政機構)在脫歐層面的執政與決定能力。有部分投資者或會認為英國脫歐已被股市消化，但由於整體的巨大不確定性仍高，我們不應該掉以輕心。



另一方面，本周美股將進入全年業績密集期，其中金融巨頭包括：高盛、大摩、摩通、富國銀行、美國銀行及花旗等；另外，科技股Netflix也會公布業績。蘋果公司月初調低業績指引，市場一度恐慌，普遍分析亦認為美國企業去年第四季開始轉差。



事實上，去年部分企業第3季收入已較預期差，只是靠盈利水平支撐股價。美國去年第4季經濟增長動力已減，企業整體第4季盈利好極有限。一旦再有巨企跟蘋果公司一樣下調今年盈利預測，對近期已經由低位反彈的股市會有更大的壓力。



股市的波動源自於投資者對好壞消息的反應，近期市場出現壞消息時，對市況影響有較大影響；相反，市場出現好消息時，效力只能短暫維持。因此，本周有較大機會出現壞消息的情況下，投資部署更要謹慎，切忌輕易入市博反彈，本周宜持現金為上。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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