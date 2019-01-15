【名家筆陣】方保僑：Apple發盈警　業務遇瓶頸

2019年剛剛開始，蘋果公司(Apple Inc.)便發出盈利警告，這是自Apple於2002年發出盈警後，事隔16年後第二次發出盈警。也可以說是自iPhone面世十年後，集團第一次出現盈利問題。



當然，現在Apple不是虧本，只是2018年第四季度業績只有840億美元，比起2017年同期歷史性新高的930億美元，少了90億美元而已，當日股價應聲下挫接近百分之十，蒸發了數千億元美金的股值。



Apple行政總裁庫克(Tim Cook)在公開信中歸咎業績下滑，主要原因是內地的經濟下滑，導致產品在中國的銷售亦被拖累；而其他市場方面，電訊商也對售價較貴的iPhone X少了補貼資助，加上Apple早前爆出的內置電池量被低估問題，促使集團需以「低廉」價錢更換手機內置的電池，也拖累了iPhone用家購買新iPhone的意欲。



不過，庫克這說法或是以偏概全。iPhone在10年當中，由原本的科技領先者，慢慢變成科技追隨者，很多新技術未能追及對手，或在推出新技術後往往未能進一步發揚光大。



例如iPhone率先推出雙鏡頭可變焦手機，但兩年過後卻依然沒有甚麼突破；反之其他競爭對手不但推出多鏡頭智能手機，而且功能上也大大提升，無疑因此打擊了Apple用家對iPhone的信心。



集團也有很多一廂情願的想法，例如很多年沒有Dual SIM手機(直到去年iPhone XS/XR系列才新增此功能)、手機不能採用外置記憶卡，迫使用家購買內存更大更昂貴的iPhone、在iPhone 7之後取消了3.5mm立體聲耳機插，也令很多用家非常不滿意。



更換電池計劃令用家升級iPhone的意欲降低了固然是事實，但更重要的是，在iOS 12推出後，很多用家升級了之後，發現作業系統穩定及暢順了，導致進一步打擊用家購買新推出iPhone的意欲。



筆者當然贊成手機廠商在系統升級上的售後服務做得更好，但身邊卻真的有很多朋友因為升級了iOS 12之後，打消了購買新iPhone的念頭。



中美貿易戰也是另一個令到Apple股價受困擾的原因。富士康已經將部分廠房由中國搬到其他國家，美國總統特朗普亦經常催促美國企業將生產線搬回美國。富士康於2017年也在美國威斯康辛州設立廠房，不過這樣會令Apple的產品生產成本上漲，但是iPhone現在的售價已經比起其他的對手昂貴得多，如果再將這些生產上漲的成本加諸用家身上，我相信只會迫使更多用家脫離使用iPhone的行列。



今年是5G服務推出的重要時刻，南韓及中國都將會推出5G手機，以支援當地在2019年陸續推出的5G服務。



有傳聞指，Apple今年或不會推出5G手機，這是否與Qualcomm跟集團近年的專利訴訟有關就不得而知，但若果Apple今年不推出5G手機，將會進一步打擊Apple用家對iPhone的信心，甚至懷疑繼續使用iPhone，是否仍代表科技潮流的指標？



資訊科技及數碼媒體專家、香港資訊科技商會榮譽會長 方保僑

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj