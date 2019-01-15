陳蓓敏：美加息機會降　利人民幣轉強

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，美國政府停擺將破歷史上紀錄，談判仍是僵持不下。日子拖延愈久，對民心民生皆有着嚴重影響。自中美貿易會談後，人民幣隨即轉強，單周漲幅為2005年匯改以來最多，在岸人民幣高見6.7394，離岸人民幣高見6.7392。



美國加息機會放緩下，美元回軟，對新興市場貨幣有利。人民幣會否止強於6.70水平，筆者估計年內有機會破關。



港股呈現周跌周升，上周升逾千點後，周一曾回軟逾400點，仍在100天線水平徘徊。尚有十多個交易日便到農曆新年，料成交金額縮減，空軍仍會伺機襲擊。



近期在本港旅遊旺區，竟有24小時無人夾公仔店出現，店內除了生財工具，便渺無人蹤，零售舖何其坎坷！早前政府公布零售銷售數據，雖有升幅，但只是低單位數字，零售板塊難見喜色。假期過後，擔心旺區零售冰封。



筆克遠東(00752)周一不跌反升，其中期業績不俗，營業額增長34%至22.9億元，股東應佔溢利按年上升3.36%，客戶包括中外知名品牌。在各類型博覽會，多次成為大會指定展覽承辦商。



隨着「一帶一路」政策，筆克擴大越南團隊，在緬甸建展覽館，另加入科技元素，配合數據分析，保持市場領先地位。2020年的東京奧運會，集團亦積極部署。集團財務健康。周息率達6.49厘，建議候低吸納作中長線部署，目標3.2元，止蝕2.6元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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