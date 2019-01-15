歐宸銘：新股市場有望迎來轉機

海通國際證券財富管理投資策略經理歐宸銘在東方產經「專家點評」專欄中表示，市場研究指，去年香港新股市場在上市宗數和集資額再次成為全球第一上市地點。於2018年香港有209隻新股上市，集資約2,800億元，當中新經濟公司的新股發行成為主力。



去年集資額位列第一名的是中國鐵塔(00788)，集資額為588億元，第二位小米集團(01810)集資額為426億元，第三位美團點評(03690)集資額為331億元。



去年受到中美貿易摩擦、人民幣貶值和經濟下行等影響，香港新股數目仍然創歷史新高。受惠於香港新的上市規則，香港新股市場變得多元化，同股不同權和修改生物科技上市規則更能吸引企業赴港上市。再者，配合香港完善的交易市場機制，我們預期未來將會有更多新經濟龍頭出現在香港的交易主板中。



近期股市有所回暖，主要受惠於市場憧憬中美雙方的談判成果以及美國聯儲局轉鴿的言論。新股市場亦有望從中受益，1月開局之來，總共有6家公司完成招股上市，當中企業股價較上市招股價累積表現為正數的為2家，持平的為1家，負數的為3家。本周仍有新加坡休閒食品公司TS Wonders(01767)及天瑞汽車內飾(06162)等公司上市。



當中，天瑞汽車內飾在中國西北地區佔有領先的市場佔有率(62%)，據股招文件披露，公司的兩家主要客戶為卡車和新能源車製造商行業的領先企業，加上配合中國西北發展機遇，為投資者帶來憧憬。



去年1月，不少具有話題性的股份紛紛於港上市，炒賣氣氛甚濃，惟目前經濟下行壓力較大，部分投資者轉取防守部署。可幸的是，近期股票市場氣氛有所改善，預期新股市場短期內迎來一個小陽春。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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