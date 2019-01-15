中國銀河國際：經濟漸疲弱　促使貿談加快

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，中國去年12月消費物價指數(CPI)按年上升1.9%，按月保持平穩，12月消費物價指數增長低於預期，食品價格和非食品價格走勢相反，食品價格上升，非食品價格下跌。



食品股方面，天氣轉冷令大部分農產品價格上升。12月天氣寒冷，蔬菜價格上漲3.7%，市場供應較為充足，上升幅度較去年為大。12月份豬肉價格微升0.7%，雖然是豬肉消費旺季，但受前期禁運令庫存積壓以及豬瘟影響下，儘管市場加速出檔，豬肉價格僅出現小幅上漲，全國生豬供應暫時較為充足，需求方面並沒有太大變化。



在生豬存貨快速出清下，2019年可能迎來生豬存貨過低而導致供應不足，其他類型食品小幅波動，水產品上漲1.1%，奶製品及水果價格上升。非食品價格方面，受油價快速下滑影響，燃料類價格回落，交通工具燃料價格下跌9.9%，這是油價下跌對CPI產生的直接影響，旅遊類產品價格下跌0.3%，家庭服務價格上升0.3%。



去年全年，CPI增長2.1%，按年升0.5個百分點。去年蔬菜生產恢復正常、生豬供應過剩、石油價格大上大落，預期今年蔬菜價格仍正常波動，生豬供應可能在下半年陷入緊張，石油價格波動幅度減弱。



今年1月份臨近春節，農產品價格上漲，包括豬肉及蔬菜價格持續上漲，非食品方面，預計走勢仍小幅上行，原油價格截至上周四仍有上漲趨勢，春節前服務類價格走高。今年經濟下滑壓力較大，預期CPI較2018年上漲0.1至0.2個百分點，達2.2至2.3%水平。



此外，12月份工業生產者出廠價格指數(PPI)環比下降1%，按年升0.9%，主要受到原油價格大跌影響，PPI環比大幅回落，而高基數效應消減，致PPI回落速度加快。PPI原材料生產和採掘下滑速度加快，環比分別下跌2.5%及3.9%，這種下滑幅度已達到2015年及2016年初水平，但今次下滑幅度更急，後續可能需震盪運行一個季度。



在美國政府面臨複雜局面的情況下，美國財長有重掌中美經貿問題對話權的迹象。由此判斷，中美談判的方向開始回到兩國去年5月制訂的框架上，整體來看，我們對中美經貿談判保持審慎樂觀的態度。

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