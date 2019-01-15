中信銀行(國際)：油價靠穩　加元或試1.31

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，加拿大央行上周一如市場預期將隔夜利率目標維持在1.75厘不變，央行在會後表示，全球經濟增長繼續放緩，預計加拿大經濟今年增速將從2018年的3.7%放緩至3.4%。加拿大經濟活動預期將從第2季開始提速，並在2020年實現平均增速高於潛增長率，美元兌加元曾跌至1.3180水平。



美國聯儲局最新公布的會議紀錄顯示，委員認為未來加息的程度與時間均變得不清晰，對進一步加息保持耐心，部分委員支持在12月會議上不加息，並提到下行風險有所增加。



部分委員表示，聯儲局應評估在近月變得更加嚴重的風險影響，就近期市場走勢，包括金融市場波動與對全球經濟增長的擔憂，讓未來政策調整的幅度與時間點較此前不那麼明確。聯儲局在公布較預期溫和的議息紀錄後，美元偏軟，美匯指數創下三個月低位，跌至95.15。



美國政府如果停擺持續到3月1日，數個月後債務上限將成為問題，約四分一政府機構關門。此外，議員和白宮就總統特朗普仍就美墨邊境圍牆資金的問題爭論不休，將不利美元走勢。如果油價繼續反彈，加元短期或有機會上試1.31。

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