龔成：香港人有樓定冇樓好？

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，在上世紀九十年代樓市爆煲前，有一個觀念已植入每個香港人心中，就是樓價是只會升不會跌的，當時他們可以找到一千個上升的理由，就是找不到一個下跌的理由。



到樓市爆煲後，有人更到那一刻才驚覺「原來樓價是會下跌的」，「原本有個名詞叫負資產的」，當時更流傳一個故事，就是某外母見準女婿的時候，問了一句「你有無樓？如果你有樓我就唔畀個女嫁比你」，外母擔心女兒要一同背負着樓這個負債，物業成了人們眼中的負債，不再是資產。



到了十年後的今天，若出現同一故事，外母那句話就會變成「你有無樓？如果你無樓我就唔畀個女嫁比你」。



你可能會問，買又可能會跌，唔買又可能會升，怎樣才可做得較精明呢？首先要清楚自己想自住還是投資，若果打算自住的，比起將來樓價的升跌，更重要的反而是將來利率的升跌。



因為若打算長期自住的，買入後的買入價已是固定，將來的樓價升跌與你無關，影響的只是心理上的影響，反而對你最有關的是每月的供款，因此將來的息口走向對你影響更大，所以重點是考慮你的負擔能力，甚於分析樓市走向。



近年的利息是人類歷史百年難得一見的低息環境，樓市將來升跌無人知，但利息上升卻是必然的事，只是時間問題。絕不要抱有為趕上車而強行買樓的想法，若你打算自住，就要考慮若加息後的供樓負擔情況，若你現在已想像到到時會供得很辛苦，那又何必要強行買樓呢？



所謂按揭，其實即是孖展，絕不要以為別人做你就要做，樓價的升跌我們無法控制，我們能做到的就是風險管理，只有控制好風險我們才能避免成為負資產的一員，令物業成為我們的資產而非負債。就算萬一成為負資產，只要保持每月供款，銀行亦不會找你麻煩，你仍有翻身的機會。



今期討論了自住方面的，而下期將討論在投資者眼中，物業甚麼時候是資產，甚麼時候是負債。

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