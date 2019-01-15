東方日報B1：中國進出口兩年最弱　全球經濟大鑊

正當中美貿易摩擦有緩和迹象，中國海關周一(1月14日)公布，去年12月內地進出口按年增速均遠遜預期。其中，以人民幣計的進口按年跌3.1%，出口亦僅升0.2%。分析家認為，中國進出口同現收縮，一方面反映整體需求疲弱，重燃市場對環球經濟憂慮，而且中國進口大跌，亦敲響內地經濟硬着陸的警鐘。



倘以美元計，去年12月內地進出口總值更雙雙錄得下滑，分別按年跌7.6%及4.4%，各自創出2016年7月及12之後最大跌幅，亦遠低於市場預期5%及3%的增長。



據中國海關總署數據顯示，去年12月中國向美出口總值達2,794.2億元(人民幣‧下同)，從美國進口為722.9億元，當月中國對美國貿易順差2,071.3億元。同月整體貿易順差則為3,949.9億元。



為應對經濟下行風險，內地財金官員周一相繼開腔「維穩」內地經濟。海關總署新聞發言人指出，從貿易平衡、支持經濟發展，今年將擴大進口，特別是進口一些緊缺的關鍵零部件，該署將在支持擴大進出口，進一步提升貿易便利化水平等方面，出台更多的措施。



另國家發改委副主任連維良周一亦公布多項刺激內地居民消費的政策，促進國內消費升級。



此外，中國銀保監副主席王兆星周一出席香港一公開論壇時亦稱，政府將採取更多措施來開展供給側改革，而中國在供應和需求方面仍然有很多的潛力可以挖掘。



儘管如此，經濟學家普遍對今年中國及全球的貿易前景並不樂觀。野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，市場相當關注內地出口數據，因與內地工業產值、就業情況及國內生產總值(GDP)有直接關聯。去年底內地出口大幅萎縮，或表明工業產值增長將更疲弱，失業率也會快速上升。該行預計，內地可能推行更積極進取的救市措施，以穩定內地經濟增長。



澳新銀行報告亦指，中美之間的關稅預期，導致早一輪的內地出口訂單提前出貨，估計未來數月內地出口有機會出現收縮，今年出口前景並不樂觀，甚至有機會出現「貿易衰退」。



美銀美林擔心，受中美貿易摩擦影響，對內地貿易打擊已開始浮現。無論是境內或海外的訂單需求，亦可能正在減弱。該行預計，今年內地進出口增長將從強勁增長中顯著放緩，主因全球需求疲軟及中美貿易不確定性。



恒生銀行首席經濟師薛俊昇更坦言，中美貿易戰有機會拖累中美經濟增長放緩，該行預期今年內地進出口數據將回落到低至中單位數增長。內地第4季及去年全年GDP數據將於下周一出爐，該行料去年內地GDP增長為6.6%，而今年GDP增長預測則為6.5%，雖略為放緩但不算悲觀，因內地已加大財政政策支撐經濟。



至於香港出口商會會長鮑潔鈞則持較樂觀看法，他留意到香港出口商趁90日「停火」協議期間加緊出貨，料今年首季香港的出口數據不會太差。他續指，現時美國佔香港出口比重僅10%，雖然美國市場受到貿易戰影響，但出口到其他市場仍錄得增幅，故毋須太擔心香港出口表現將大受拖累。

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