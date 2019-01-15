【名家筆陣】李秀恒：AI帶來時代進步非毀滅

隨着人工智能(AI)發展，有人憂慮不少工種將被機器人取代。筆者並不擔心，因每個時代都會出現進步，而每一樣進步，都讓人類可在勞動上省力、省時，自然令某些工種變成夕陽行業，亦為社會帶來新發展，需要新工種來應對。



如上世紀五、六十年代，港島的三角碼頭是主要起落貨區，貨物靠苦力來搬運，後來貨櫃箱的出現，葵涌貨櫃碼頭代替了三角碼頭，苦力行業很快式微，貨櫃車司機、貨櫃碼頭管理員及機械操作員等取而代之，令本港海運能力大大提升，甚至曾長時期位居全球貨櫃海運量的榜首，亦帶動香港成為全球貨物貿易樞紐之一。



又如超級市場出現，對傳統米舖、雜貨店造成衝擊，但超市製造不少職位及改善了城市衞生，購物亦更方便。



可試想若香港人不是勇於接受和適應新事物，仍停留在上世紀五、六十年代般，人力車滿街走，煮食仍要燒柴或用火水，香港可發展成為國際現代化都市嗎？人工智能出現，的確令不少人面臨失業，但同時亦會推動許多新職業的誕生，迫使很多人將不得不學習新技能，以適應新環境。



其實，不少企業已發現需要一大批新工種，以適應智能新世界的運轉，不但需要軟件開發者，還需要管理者、操作者及設計師。



同時，機器不管如何「聰明」，人類能做的很多事情，機器永遠無法代替，故機器作業始終需要人來指揮和監督。如此一來，許多工作不是消失，只是變化了，人們不會完全失業，而是變換了工作。明乎此，就應知道只要洞悉時代的需要而裝備好自己，永遠不怕會被淘汰。



香港經貿商會會長 李秀恒

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