歐股收市受壓　Orpea急挫7.5%

歐洲股市收市受壓。英國富時100指數收報6,855點，跌63點或0.91%；法國CAC指數收報4,762點，跌18點或0.39%；德國DAX指數收報10,855點，跌31點或0.29%。



英國議會周二(15日)就脫歐協議進行表決。外媒報道，歐盟正式向英國發出書面保證，其中列明不可就協議重新進行談判。英鎊兌美元周一報1.2866，升0.17%。



個股方面，傳法荷航集團計劃關閉旗下副線航空公司Joon，前者股價逆市收漲1.49%。



法國護理院營運商Orpea股價急挫7.5%；此前該公司遭法國巴黎銀行下調評級至「中性」。

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