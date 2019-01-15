美股收市：道指連跌兩日　今年首次

中國進出口數據遜預期，觸發市場對全球經濟的憂慮，美國股市周一收市受壓。道指收報23,909點，跌86點或0.36%，為2019年以來首次連跌兩日；標指收報2,582點，跌13點或0.53%；納指收報6,905點，跌65點或0.94%。



多隻大型金融股本周發表業績報告，率先放榜的花旗集團去年第4季經調整每股盈利1.61美元，好過市場預期1.55美元。花旗股價全日升4.06%。



對於後市，高盛指，標指往往在一季跌20%後出現反彈，建議吸納優質股及預期邊際利潤上升的股份，包括百事公司、貝萊德及富國銀行等，與此同時，投資者應避開與中美貿易戰風險有關的股份，如晶片商Micron、特殊玻璃生產商康寧及美高梅國際。



不過，仍有分析看淡美股表現。美銀美林美股分析師Jill Carey Hall表示，預計今年將不會出現經濟衰退，但股市會比較「坎坷」，其主要影響大型股份。



加拿大皇家銀行資本市場分析師Lori Calvasina認為，過去一年在聯儲局加緊加息步伐的周期內，市場估值下滑幾乎符合歷史市盈率收縮。

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