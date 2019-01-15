【早晨評論精點】龔成：香港人有樓定冇樓好？

財經評論：外貿透支終要還 中國經濟更冰冷

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龔成：香港人有樓定冇樓好？

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林嘉麒：本周變數多 保守謹慎

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古勝：淡風續吹 港股憂彈散

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陳蓓敏：美加息機會降 利人民幣轉強

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歐宸銘：新股市場有望迎來轉機

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中國銀河國際：經濟漸疲弱 促使貿談加快

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中信銀行(國際)：油價靠穩 加元或試1.31

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李秀恒：AI帶來時代進步非毀滅

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方保僑：Apple發盈警 業務遇瓶頸

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