【市前重點睇】道指收跌86點　英鎊一度升穿1.29

●美匯指數反覆企95.5水平，港匯企7.842，離岸人民幣(CNH)報6.764，圓匯反覆企108.1水平，歐元企1.147，脫歐投票在即，英鎊一度升穿1.29水平，最新企1.286。金價高見1,292美元。布油跌至58.9美元，紐油失守51美元。道指期貨窄幅上落。



●道指收報23,909點，跌86點，為2019年以來首次連跌兩日；標指收報2,582點，跌13點；納指收報6,905點，跌65點。



-美業績期展開！花旗上季收入遜預期。 https://bit.ly/2HcYjOI



●港股ADR指數收報26,394點，升96點。 https://bit.ly/2QQ7CUe



●美國10年期國債孳息率升0.17個點子，報2.7024厘。



-聯儲局更難加息？美10年債息現「終極死亡交叉」。 https://bit.ly/2Rr6b3H



-美經濟難衰退？大摩：聯儲已令債息曲線不會倒掛。 https://bit.ly/2RQ8wES



●美國聯儲局副主席克拉里達暗示今年加息次數可能不如預期。https://bit.ly/2AOfL6i



-聯儲局前主席耶倫：美國經濟一些裂縫開始出現！上月或為最後一次加息。 https://bit.ly/2Mcph7G



●白宮表示，特朗普女兒伊萬卡正在幫助遴選世界銀行行長提名人選，自身不是候選人。



●紐約期金收報每安士1,291.3美元，升1.8美元或0.1%，仍受制於1,300美元關口。 https://bit.ly/2stYH16



●紐約期油收報每桶50.51美元，跌2.09%；布蘭特期油收報每桶58.99美元，跌2.46%。 https://bit.ly/2AO6nzF



-石油輸出國組織(OPEC)秘書長表示，OPEC及其盟國計劃3月17至18日在阿塞拜疆開會評估石油產量協議，4月17至18日召開部長級會議討論政策。



●英國富時100指數收報6,855點，跌63點；法國CAC指數收報4,762點，跌18點；德國DAX指數收報10,855點，跌31點。 https://bit.ly/2FxrOYZ



●英國議會今日(15日)就3月29日脫歐計劃進行投票，調查料脫歐協議順利獲得通過的可能性只有15%。



-傳英國首相文翠珊考慮為愛爾蘭邊境後備計劃設定終止日期，以贏得脫歐協議的議會投票。



●紐蒙特礦業(Newmont Mining)斥100億美元收購Goldcorp，打造全球最大黃金礦業公司。



●發改委據報將採取措施增強居民消費能力。



●傳中石化獲准分拆旗下銷售業務赴港上市，尋求募資約50億至60億美元。 https://bit.ly/2QNaf9o



●中鋼協：中國提前完成5年化解過剩產能1億至1.5億噸的上限目標。



●【多圖】逸瓏灣8兩房示範單位首度曝光！ https://bit.ly/2RsGi3I



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