熊貓綠能發盈警　已收取去年可再生能源補助

熊貓綠能(00686)發盈利警告，據管理層對截至2018年12月底止年度未經審核財務資料之初步審閱，集團可能錄得超過2億元人民幣(下同)之淨虧損，2017年同期錄約1.53億元淨利潤。轉虧主要歸因於業務合併產生之議價購買非現金收益大幅下跌。



於2018年，集團僅進行4項太陽能項目收購事項，2017年則進行13項太陽能項目及其他可再生能源項目收購事項產生議價購買收益約9.71億元。



預期本年度之議價購買收益將大幅少於截至2017年12月底止年度錄得之金額。



另外，公司公布，截至目前，已進入第5、第6及第7批《可再生能源電價附加資金補助目錄》的集團太陽能發電站和風力發電站，已收到2018年1月至12月期間的應計可再生能源補助，金額約為5.49億元人民幣。



根據初步運營統計數據，集團及其聯營公司及或合營企業實益擁有之74個發電站，於2018年第4季總發電共約796,869兆瓦時，而截至2018年12月底止的12個月總發電量達到約3,158,459兆瓦時。







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