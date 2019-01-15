蘋果公司COO稱高通拒絕為去年3款新iPhone提供晶片

蘋果公司營運總裁(COO)Jeff Williams周一在美國聯邦貿易委員會高通反壟斷案聽證會上表示，在Apple於2017年起訴高通後，高通拒絕為2018年發布的新iPhone提供調制解調器晶片。



這表明去年9月發布的iPhone XS，iPhone XS Max和iPhone XR手機，Apple是被逼使用英特爾調制解調器晶片，而不是公司自願選擇的決定。



Williams表示，他試圖與高通協商為新iPhone提供晶片，但高通拒絕了。



然而，在2017年10月，高通表示已經測試了可用於新iPhone的調制解調器晶片並發給蘋果公司。高通當時稱，「我們致力於支持蘋果公司的新手機，並且與業內其他公司的支持相一致。」



蘋果公司一些高管則作證稱，蘋果公司更願意從多家供應商採購零組件。雙渠道的晶片供應不僅幫助Apple降低成本，而且一旦其中一個供應商出現問題，也可以提供應急計劃。



Williams證實，高通繼續為Apple的舊款iPhone提供晶片。



美國政府指責高通利用其作為全球領先智慧手機晶片製造商的地位，迫使客戶使用其產品並支付高額專利許可費。





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