白宮澄清︰伊萬卡不是世銀行長候選人

白宮周一表示，美國總統特朗普女兒伊萬卡正在幫助遴選世界銀行行長提名人選。聲明稱，伊萬卡不在考慮人選之列，說她是候選人的媒體報道是「假的」。



聲明表示，伊萬卡將與財長姆紐欽、代理幕僚長Mick Mulvaney合作，提名世銀行長金墉的繼任人。世銀董事會傳統上接受美國的行長提名人選。



金墉上周宣布提前離職，並計劃於2月1日卸任。世銀董事會目標在4月份春季會議之前遴選出一位新行長，提名截止日期3月14日。



上周五有報道指，伊萬卡、美國前駐聯合國大使黑莉(Nikki Haley)、美國國際開發署署長格林(Mark Green)、美國財政部國際事務副部長馬爾帕斯(David Malpass)均屬考慮人選之一。



據報，馬爾帕斯早前告訴國會，世銀已同意削減對中國的貸款。該行對中國的融資去年下降了近30%，至18億美元。



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