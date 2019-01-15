日股轉升，日本日經225指數最新倒升79點或0.39%，報20,439點。





【08:31】亞洲股市：日股報跌 韓澳股齊升

美股上日收跌，其中道指連跌兩日，為2019年以來首次；亞洲股市升跌不一，日股假後復市低走，日本日經225指數早段跌52點或0.26%，報20,306點。



板塊方面，原材料股跌0.5%，而地產股升0.2%，金融股升0.6%。個股方面，日產汽車跌0.5%，大成建設升逾1%。



Create Restaurants將全年營業利潤目標大削25%；股價跌1.6%。



Daiwa Office Investment跌0.5%；SMBC日興証券將其評級由「跑贏大市」降至「中性」。



南韓首爾綜合指數升17點或0.84%，報2,081點。太陽金屬工業飆9%，Dohwa Engineering抽升8%，三星電子升0.1%。



澳洲悉尼普通股指數亦升14點或0.24%，報5,848點。板塊方面，金融股升0.5%，能源股升0.3%，地產股升0.1%。個股中，Syrah Resources炒高近6%，Intergrated Research升3%。

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