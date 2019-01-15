A股快報：兩市背馳　康得新跌停

內地股市個發展展，滬綜指僅高開1點或0.06%，報2,537點；深成指低開5點或0.07%，至7,403點；滬深300高開3點或0.12%，至3,071點；創業板指數低開2點或0.17%，報1,243點。



板塊方面，釀酒股領升0.2%，金融股升0.1%，石油股靠穩；鋼鐵及煤炭股齊跌0.3%，次新股領跌1.8%。



康得新開市跌停，報6.46元人民幣(下同)；之前稱兩隻債券面臨違約風險。



花旗2019年首選中國消費股包括貴州茅台，但建議沽出青島啤酒。貴州茅台高開0.5%，青島啤酒低開0.3%。



保利地產去年簽約面積增長23%，簽約金額增長31%；股價高開0.08%。



凱迪生態平開，報1.14元；公司債務重組計劃尚未得到債權人批准。



江化微高開0.07%；公司聲明稱從未竊取技術，目前公司經營正常。



樂視網低開1.3%。

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