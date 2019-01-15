【即市分析】脫歐表決在即　滙豐宜暫避？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：滙豐控股(00005)近月主要在63至66元之間浮沉，近周在考驗10日線及50日線承接，主要由於環球經濟面對下行風險，市場憂慮或因此拖低銀行股盈利。



另外，市場關注英國議會將於周二(14日)(香港時間周三凌晨3時)表決首相文翠珊提出的脫歐協議。市場分析指，一旦議案被否決，或很大機會出現「硬脫歐」，反對黨亦有可能提出舉行「二次公投」，另亦指歐盟正準備推遲英脫歐正式日期。無論結果如何，政治的不明朗因素將繼續困擾英國經濟，在當地業務有一定比重的滙控難免受到影響。



回顧2016年6月底英國公投脫歐，造成環球市場震盪，當日港股亦跟隨急挫，滙控低位更曾見44.5元，但其後觸底反彈，升至去年初高位86元始見頂。不過，現時市場氣氛今非昔比，加上美聯儲加息步伐放緩，滙控即使在佳績支持下，去年底跌至60元水平力保不失，但近月反彈至100日線附近多次受阻。



除脫歐因素外，美國一眾銀行本周起打頭陣公布業績，亦成為左右滙控走勢的關鍵。事實上，就算無重大利淡消息，在欠缺利好催化劑下，滙控股價現時反彈動力亦不大，暫時66元關口仍為短線阻力所在，在未上破該阻力前只宜作壁上觀。

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