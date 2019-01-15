陳炳強：小米不宜撈底

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，大市今周關注英國「脫歐」能否順利過關，以及內地上月外貿數據遠遜預期。



他指「脫歐」一波三折，國會不通過市場亦不意外，料對大市影響不大；至於外貿數據疲弱，他認為在貿戰下，由於不少廠家提前出入貨，故料外貿數字會滯後，1-2月數據將不會理想；在此情況下，港股亦難做好，會「卡住」在26,000點至27,500點區間，要突破要視乎貿戰有新消息。



至於國家發改委副主任連維良表示，今年在投資上將聚焦五個方面：包括加強新型基礎設施建設，加快5G商用步伐等；他認為股價上，基建股不及5G概念股般有爆炸性，建議可吼中國鐵塔(00788)及中興通訊(00763)，但並非現階段買入。



小米(01810)上市滿半年，禁售解除，俄富豪Yuri Milner旗下基金最新亦減持5.94億股，他指多個減持消息對股價不利，但更重要是集團盈利前景不太好，主打賣平價手機，而手機邊際利潤下跌，故投資價值不大，不宜低撈。



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