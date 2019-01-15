俄羅斯加速「去美元化」　傳擬斥百億美元投資比特幣

外媒引述消息報道，鑑於美國對俄羅斯的制裁，俄羅斯政府計劃加速「去美元化」，並擬增持比特幣以取代部分美元儲備。



由俄羅斯政府資助的俄羅斯總統國民經濟與公共管理學院，其經濟學家Vladislav Ginko表示，比特幣等加密貨幣行業現在佔俄羅斯GDP的8%。繼拋售美元、買入黃金、增持美元以外貨幣資產後，預計政府最快2月起，將以比特幣取代部分美元為儲備貨幣，投資額或高達100億美元。



根據俄羅斯央行數據，2018年3至6月短短3個月內，美元儲備在俄羅斯國際投資組合中所佔比例，已由43.7%降至21.9%，創歷史新低。同期歐元和人民幣儲備佔比，分別升至32及14.7%，另外14.7%的其他貨幣儲備中，英鎊、日圓、加元和澳元分別佔6.3、4.5、2.3和1%。



從2017年7月至2018年6月，俄羅斯央行持有的外匯和黃金資產增長404億美元，增至4,581億美元。



事實上，俄羅斯總統普京早於去年6月時已表示對比特幣感興趣，並指「加密貨幣於世界上佔一席位」。



根據CryptoCompare資料，比特幣最新升4.29%，報3,713.91美元，過去24小時高見3,753.08美元。



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