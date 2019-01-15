新增人民幣貸款多增3倍　人行朱鶴新︰降準有效支持實體經濟

人民銀行副行長朱鶴新出席國務院新聞發布會時表示，初步統計，2018年新增人民幣貸款16.17萬億元，按年多增2.64萬億元，多增量為2017年同期的3倍。



2018年底貸款餘額增長13.5%，較2017年底提升0.8個百分點。



去年首11個月，普惠口徑小微貸款按年增長17.1%，小微貸款授信戶數較2017年底增長28%。



2018年11至12月，民營企業發債規模按年增長70%。



朱稱，金融風險總體收斂，宏觀槓桿率基本保持穩定；會根據形勢變化體現貨幣政策的靈活、前瞻性；不能搞大水漫灌。



他又指，希望打通貨幣政策傳導的「最後一公里」，要解決好資金成本問題，引導資金利率的下移；又指，降準有效支持實體經濟，從而有利於人民幣匯率穩定。





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