美國經濟健康嗎？關停已24天　聯儲局更頭痛

美國政府部分關停已有24天，美國總統特朗普拒絶共和黨盟友提出的臨時恢復政府運作的建議。彭博報道，被迫關門的部門包括商務部，而這正是發布經濟報告最多的、備受經濟學家、企業和投資者關注的部門之一；繼續延遲發布報告，將讓人難以評估美國的健康狀況。



【美國政府發布多少數據？】

美國每月由商務部發布的經濟報告有數十份，包括消費支出、住房、商業投資、貿易等主題。商務部去年12月22日開始已因預算耗盡而被迫關閉的9個部門之一。



勞工部也是數據大戶，包括月度就業報告等；因國會和總統早前就勞工部預算撥款達成協議，因而一直在辦公。



【那些報告受到影響？】

商務部下屬機構包括普查局和經濟分析局，是公共數據兩大貢獻者。到目前為止，延遲的報告包括新屋銷售、貿易數據、建築開支、工廠訂單和庫存。如果政府關停持續到1月底，關於零售銷售、新房開工、耐用商品、GDP、個人收入和支出的報告也可能會推遲。



【問題僅限於商務部嗎？】

不。政府關停迫使農業部推遲原定1月11日發布的月度報告，其中應詳述全球農產品的供需預測，對市場影響很大。美國商品期貨交易委員會也暫停發布每周報告，其中跟蹤石油、農業和金屬市場的基金。



【聯儲局怎麼樣？】

美國聯儲局正常運作，因其資金來源於自己的收入。聯儲局12月工業產值報告將於1月18日按期公布。消費者信用報告包括來自教育部的學生貸款數據，而教育部也繼續工作。但如果關停持續到1月29至30日聯儲局下一次政策會議，決策者屆時將拿不到第4季度GDP數據，難以決策利率前景。



在聯儲局愈來愈強調決策依賴數據時，關鍵數據的缺失使委員更難評估經濟勢頭以及加息政策影響。



【當政府最終重新開門時會發生什麼？】

屆時將會面對如何以及何時發布延遲數據的問題。即使在數據開始發布之後，商務部數據日曆恢復正常也需要幾個月的時間。2013年10月美國政府關停16天，影響了大量報告，引發人們對隨後幾個月重要經濟數據準確性的疑慮。



【還有其他地方可以獲取數據嗎？】

市場可以轉向非政府來源的信息，包括美國全國地產經紀商協會的房屋銷售數據、民間研究機構的零售數據和消費者信心調查，儘管它們不如政府報告全面。



由於農業部數據的延遲，預測企業和交易員正試圖編制他們自己的農產品預測。



非上市的數據和分析公司Gro Intelligence亦是試圖填補空白的民間企業之一。





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