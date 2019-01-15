新股專輯：微盟傾向併購SaaS項目

內地中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商微盟(02013)首日掛牌，該公司引入騰訊(00700)有份投資的丙晟科技及匯付天下(01806)等為基礎投資者。



該公司首席財務官兼聯席公司秘書曹懿預料，將與丙晟科技探討線下零售業務的合作機會，而和匯付天下則在支付技術及大數據方面深度合作。



微盟上市集資所得有約25%將用於收購，他透露，併購傾向幫助旗下商業雲業務全方位垂直整合的SaaS(軟件即服務，俗稱即需即用軟體)項目，預期未來商業雲及營銷雲業務板塊收入佔比可持續成長。



問及是否局限與騰訊系企業合作，聯合創始人兼高級副總裁游鳳椿稱，將繼續與騰訊在社交廣告、第三方開發及微訊小程序上有協同合作，但發展方向是「去中心化」，強調與百度、知乎等內地其他主要社交平台都有良好合作關係。

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