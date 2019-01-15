CME第4季亞太區衍生工具日均交投飊45%　有望續增！

芝加哥商業交易所(CME)宣布，去年第4季度亞太區衍生工具日均交易量為92.1萬張合約，按年升45%，增長主要受股票相關產品表現強勁所帶動，增長201%，而利率及能源產品分別增長42%和35%。



2018年全年，亞太區日均交易量為86.2萬張合約，較2017年增長29%，增長由於股票產品增長108%，能源產品增長28%，以及利率產品增長14%。



芝商所為全球最多元化的衍生工具市場龍頭，董事總經理兼亞太區負責人Christopher Fix表示，去年發生一些重大地緣政治事件，導致金融市場波動率上升，尤其臨近年底時；這顯示風險管理的必要，而亞太地區交易量有望繼續增長。



去年第4季歐洲、中東和非洲(EMEA)的日均交易量為370萬張合約，較2017年第4季度增長16%。全年EMEA日均交易量為340萬張合約，按年升14%。



總體而言， 2018年芝商所日均交易量達到創紀錄的1,920萬張合約，按年升18%，這主要由於利率產品日均交易量增長22%至995萬張合約。第4季度日均交易量為2,080萬張合約，按年升31%。



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