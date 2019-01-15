【即市分析】中資券商股博得過？

近期港股面對眾多不明朗因素，例如美國政府停擺、英國脫歐決議，且中國12月出口按年增長大幅放緩至0.2%，遠遜預期的6.6%，期內貿易順差3,949億元，又係少過預期，但所謂有危必有機，市場反而憧憬在如果惡劣情況下，中央將會出招穩經濟。



經國務院批准，合格境外機構投資者(QFII)總額由1,500億美元增加至3,000億美元，港股受消息刺激不跌反升，中資券商股亦借勢彈起，值得望望。(證券板塊追蹤：https://https://bit.ly/2lFjV86 )



從基本面分析，中央即使出手撐市，亦有可能推升內銀及內險股，惟市場對內銀深存戒心，事關一旦經濟出問題，中央會否為顧全大局而犧牲內銀利益而救民企，從而令內銀壞帳率急增；至於內險近年來一真無運行，主因都係A股反覆轉弱及人民幣持續貶值所致，且短期內又真係睇唔到有大轉機。



反而，一旦中央放水撐市，股市有水到就券商股自然有運行，睇落更加值博。睇番人行今日(周二)就於公開市場合共進行1,800億元人民幣的逆回購操作，中央未來或繼續投放資金以維持市場貨幣流動性充裕，為券商股投下強心針。



走勢上，中信証券(06030)、海通證券(06837)、中信建投証券(06066)及HTSC(06886)股價即市分別升1至3%不等，而廣發証券(01776)、招商證券(06099)、中國銀河(06881)則升1至2%，走勢上以前四者較靚仔，大家不妨從中揀隻心水券商股短炒一轉。



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