渣打洪丕正：港樓有秩序調整屬健康　今年貸款料低單位數增長

渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正出席亞洲金融論壇後接受傳媒訪問時稱，現時不明朗因素多，市場變數大，美國加息步伐、英國脫歐、中美貿易談判等3大因素均影響市場，但相信不致令市場出現恐慌反應。



他表示，雖然預計今年全球GDP約3.5%至3.6%，較2018年的3.8%有所放緩，但仍高於過去10年平均水平，不需過度悲觀。



他預期，美國今年上半年經濟穩健，仍有加息機會，但實際次數要視乎就業及經濟數據。至於香港會否跟隨，則要視乎美國加息步伐及香港資金情況；過年後資金充裕，香港無需完全跟隨加息。



他相信，今年香港經濟增長有2.5%至3%，經濟仍穩定，失業率仍低，但同時存不明朗挑戰，但「有危就必定有機」，香港可將挑戰變為優勢，市場不應過份悲觀。



至於樓市走勢，他認為香港樓價有秩序地調整是健康發展，並預期今年貸款有低單位數增長。

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