【M18推薦】中移走勢突破　順勢炒一轉

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：日前內媒引述工信部表示，今年將發放5G臨時牌照，令市場對相關概念的憧憬逐步升溫。中資電訊商之一的中國移動(00941)，近期走勢明顯轉強，即市更以一支大陽燭向上飆高，升穿去年10月高位阻力81元，曾見81.75元的近一年高位，成交暫已增至逾7億元配合升勢。



內地正全力推進5G發展，料2020年將大規模商用，分析指內地5G首次商用可帶來約1.2萬億元人民幣間接收入。中移料可藉其在內地移動市場的優勢，在全球5G領先技術捕捉相關機會，可令其有更佳投資回報，盈利增長有保證。



另外，中移業務受環球經濟影響相對輕微，因此可吸引避險資金目光。該股月初下試73元邊後重拾升勢，至今已累漲逾一成，考慮短期升幅已多，料股價短線或於80元水平先行整固後再上，值得伺機跟進，78元支持不宜有失。

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